Mutter und Großeltern mit Axt erschlagen: Vogtländer schweigt zum Prozessauftakt

Zwickau - Nach einer brutalen Bluttat im Vogtland steht Benjamin H. (28) in Zwickau wegen dreifachen Mordes vor Gericht.

Benjamin H. (28) muss sich wegen dreifachen Mordes verantworten. Der 28-Jährige schwieg zum Prozessauftakt. © Max Baumberg

Mit einer Axt soll er Anfang Juni in Tirpersdorf nachts seine Mutter und seine betagten Großeltern erschlagen haben. Zum Prozessauftakt am heutigen Donnerstag äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen, sein Anwalt kündigte eine Einlassung für den übernächsten Prozesstag an.

Laut Anklage haben sich am frühen Morgen des 3. Juni dramatische Szenen in dem Wohnhaus abgespielt, in dem drei Generationen unter einem Dach lebten. Zunächst habe der Deutsche eine Axt aus der Garage geholt und sei damit ins Schlafzimmer der Mutter gegangen.

Die aus dem Schlaf aufgeschreckte Frau habe sich laut schreiend in eine Ecke geflüchtet und versucht, den Angriff abzuwehren. Doch sie sei völlig chancenlos gewesen.

Dann sei der Angeklagte mit der Axt ins Schlafzimmer seiner schlafenden Großeltern gegangen und habe auch sie mit Axthieben auf den Kopf getötet. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass er sich mit seiner persönlichen und familiären Situation sowie der Pflege seines bettlägerigen Großvaters völlig überfordert gefühlt hat.