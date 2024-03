Neun Jahre Knast: Kirchenzündler wehrt sich gegen Urteil!

Bautzen - Der Kirchenzündler von Großröhrsdorf, Maik H. (41), wurde in der vergangenen Woche zu mehrjähriger Haft verurteilt . Gegen die Entscheidung des Landgerichts hat der 41-Jährige nun Revision eingelegt.

Maik H. (41) wurde vom Bautzener Landgericht zu neun Jahren Haft verurteilt. Dagegen wehrt er sich nun. © Holm Helis

Ein Sprecher der Außenkammern Bautzen bestätigte am heutigen Dienstag deren fristgemäßen Eingang.

Ob der Bundesgerichtshof (BGH) sich mit dem Fall beschäftigt, hänge vom weiteren Vorgehen der Verteidigung ab, wenn die schriftliche Urteilsbegründung der Strafkammer vorliege.

Die sah es im Ergebnis der Beweisaufnahme im Prozess als erwiesen an, dass H. das Feuer in dem Gotteshaus am 4. August 2023 legte - und verhängte daher neun Jahre Freiheitsstrafe wegen schwerer Brandstiftung.

Der Familienvater hatte nach seiner Festnahme am 11. August bei der Polizei die Tat zunächst zugegeben. Später hatte er dieses Geständnis widerrufen und die Vorwürfe auch vor Gericht bestritten.