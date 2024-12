Weil Hund mit ins Bett durfte: Max erschlägt Vierbeiner seiner Freundin!

Pirna - Als Tina (19, Name geändert) mit ihrem schwer verletzten Hund Balu in die Klinik eilte, konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Der Jack-Russell-Mix musste eingeschläfert werden. Ihr Freund Max M. (20) beteuerte bisher, es sei ein Unfall gewesen. Doch vorm Amtsrichter in Pirna gestand er Tina endlich, Balu tödlich attackiert zu haben.