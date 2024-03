Säugling stirbt nach Hausgeburt! Jetzt stehen die Eltern vor Gericht

In der Ottostraße in Werdau kam das Neugeborene im Juni 2022 zu Tode. © Ralph Kunz

Das Ehepaar steht Ärzten und Krankenhäusern kritisch gegenüber, daher brachte die Mutter die bisherigen vier Kinder immer per Hausgeburt zur Welt. So sollte es auch mit Kind Nummer 5 sein. Was dann am 28. Juni 2022 in der gemeinsamen Werdauer Wohnung geschah, macht fassungslos.

Susanne S. soll ohne Hilfe, nur im Beisein ihres Mannes und ihrer vier Kinder, den Säugling in der 36. Schwangerschaftswoche gegen 7.51 Uhr zur Welt gebracht haben. Bereits vor der Geburt wusste das Ehepaar laut Staatsanwaltschaft um eine Blutgruppen-Unverträglichkeit des Kindes.

Zudem litt es an einer seltenen Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung und atmete während der Geburt Fruchtwasser ein. Überdies soll das Baby blass-gelb angelaufen sein. Dennoch hätte das Kind laut Anklage gerettet werden können.

Nachdem die Eltern die Hebamme telefonisch kontaktiert hatten, riet diese ihnen, sofort den Notarzt zu alarmieren. Daraufhin geschah: nichts!

Gegen 10 Uhr setzte die besorgte Hebamme selbst den Notruf ab, 11.25 Uhr konnte nur noch der Tod des Kindes festgestellt werden.