Staatsanwaltschaft sicher: Er erschlug seine Mama, Oma und Opa

Zwickau/Tirpersdorf - In einem Mehrgenerationen-Haus kann es manchmal zu Konflikten kommen. Benjamin H. (28) war laut Anklage jedoch derart mit seiner Verwandtschaft überfordert, dass er Anfang Juli 2024 in Tirpersdorf (Vogtland) zur Axt griff - und ein unvorstellbares Blutbad anrichtete .

Benjamin H. (28) muss sich wegen dreifachen Mordes verantworten. Der 28-Jährige schwieg zum Prozessauftakt. © Max Baumberg

Staatsanwältin Barbara Gremm (61) legte dem Anlagemechaniker beim Prozessauftakt am heutigen Donnerstag zur Last, seine Mutter Grit (59), sowie seine Oma Erika (86) und den pflegebedürftigen Opa Egon (85) im Schlaf attackiert und sie mittels Axt am Morgen des 3. Juni 2024 getötet zu haben.

Benjamin soll seine Familie ausgelöscht haben, weil "er sich mit seiner persönlichen, familiären und häuslichen Situation sowie der Pflege seines bettlägerigen und chronisch erkrankten Großvaters völlig überfordert fühlte", so Gremm bei der Anklageverlesung.

Der Angeklagte zog es am heutigen Donnerstag vor, zu schweigen. Er will sich laut seinem Anwalt Andreas Baumann allerdings demnächst zur Sache einlassen.