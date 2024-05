Lebenslang oder Psychiatrie? Urteil im Mordprozess um Messerattacke im Zug erwartet

Itzehoe – Nach mehr als zehn Monaten Verhandlung fällt am heutigen Mittwoch im Landgericht Itzehoe das Urteil im Mordprozess um die Messerattacke im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt. Angeklagt ist Ibrahim A. (34) wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung in vier Fällen.