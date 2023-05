Rassistischer Überfall auf drei Männer aus Guinea: Täter müssen ins Gefängnis

Erfurt - Nach dem Überfall auf drei Männer aus Guinea in der Landeshauptstadt vor inzwischen fast drei Jahren sollen drei Männer nach dem Willen des Landgerichts Erfurt ins Gefängnis.

Die Täter wurden am Landgericht Erfurt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Sie werden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und vier Monaten und vier Jahren und neun Monaten verurteilt, sagte der Vorsitzende Richter der zuständigen Strafkammer am Montag bei der Urteilsverkündung.

Ein weiterer Angeklagter erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Drei Angeklagte sprach das Gericht von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Erfurt frei.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Verurteilten im Sommer 2020 aus rassistischen Motiven im Erfurter Stadtteil Herrenberg auf die drei Männer eingeschlagen und eingetreten hatten. "Was in dieser Nacht passiert ist, lässt einen als Bürger schon erschaudern", sagte der Vorsitzende Richter.

Die Staatsanwaltschaft hatte ausschließlich Haftstrafen zwischen einem Jahr und sechs Monaten und vier Jahren und drei Monaten für die Angeklagten gefordert.