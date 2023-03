Vier Leute starben: Mutmaßlicher Brandstifter bereut Tat, "wollte nur erschrecken"

Bei dem Feuer wurde der Dachstuhl des Wohnhauses komplett zerstört. © Bodo Schackow/dpa

Er ist wütend, stiehlt zwei Benzinkanister und legt ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. In jener schrecklichen Brandnacht im vergangenen Sommer in Apolda sterben vier Menschen. Ein 36-Jähriger beschreibt am Mittwoch vor dem Landgericht Erfurt, wie es zu dem Feuerinferno kam.

Der Bulgare bestreitet allerdings eine Tötungsabsicht: "Ich wollte niemanden umbringen." Der Mann ist psychisch krank, daher entscheiden die Richter in einem sogenannten Sicherungsverfahren über dessen Unterbringung in der Psychiatrie.

Seine Geschichte beginnt mit einer schweren Kindheit in einem bulgarischen Waisenhaus. Als Jugendlicher lebt er nach eigener Aussage als Obdachloser auf der Straße. "Ich lebte schlechter als ein Hund, ein Hund hat einen Herren, aber ich hatte niemanden", betonte der Mann mit dicker, schwarzer Brille und blauem Hoodie.

Er spricht von seinen psychischen Problemen und dass er sich schon immer verfolgt und beobachtet gefühlt habe. "Deswegen habe ich auch dieses Verbrechen begangen."