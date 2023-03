Autofahrerin (†66) von Betonplatte erschlagen: Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben

Köln - Im Fall einer Autofahrerin (†66), die auf der A3 bei Köln von einer Lärmschutzwand erschlagen wurde, ist Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben worden. Das teilte ein Sprecher des Kölner Landgerichts am Freitag mit.

Ursache für den tödlichen Unfall an der A3 bei Köln soll Pfusch am Bau gewesen sein. © Daniel Evers/Wuppervideo/dpa

Einem Mitarbeiter der damaligen Baufirma werde Totschlag durch Unterlassen und Baugefährdung vorgeworfen. Zwei Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau NRW wird zudem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die "Kölnische Rundschau" hatte zuvor berichtet.

Im November 2020 hatte sich eine sechs Tonnen schwere Betonplatte der Lärmschutzwand an der A3 gelöst und die 66-jährige Autofahrerin in ihrem Wagen erschlagen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst gegen 17 Verdächtige ermittelt, aber gegen 13 das Verfahren mangels ausreichenden Tatverdachts eingestellt. Ein weiterer Verdächtiger ist zwischenzeitlich gestorben.

Die Ursache soll Pfusch am Bau gewesen sein. Die Befestigung der Lärmschutzwand soll weder der ursprünglich geplanten Konstruktion, noch der bauaufsichtlichen Zulassung entsprochen haben.

Ermittler hatten in der Sache eine Baufirma in Ibbenbüren und den landeseigenen Betrieb Straßenbau NRW in Gelsenkirchen durchsucht.