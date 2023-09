30.09.2023 07:28 Feuerwehr findet sitzende Leiche in brennendem Auto: Polizei steht vor Rätsel

In Fischbachtal im Odenwald (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurde am Freitagabend in einem brennenden, geparkten Auto eine sitzende Leiche gefunden!

Von Florian Gürtler

Odenwald/Fischbachtal - Verbrechen oder Unfall: Nach einem Leichenfund bei Fischbachtal im südhessischen Odenwald (Landkreis Darmstadt-Dieburg) steht die Polizei vor vielen Rätseln. In Fischbachtal-Nonrod im südhessischen Odenwald wurde eine Leiche in einem brennenden Auto entdeckt: Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck! (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker, dpa/Boris Roessler Am Anfang stand ein lichterloh brennendes geparktes Auto, welches am gestrigen späten Freitagabend im Stadtteil Nonrod entdeckt wurde. Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung umgehend an und begann mit den Löscharbeiten. Dabei machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung. Es wurde eine "im Fahrzeug sitzende Leiche aufgefunden", berichtete ein Sprecher. Polizeimeldungen Großeinsatz an Oberschule: Bewaffnete Teenager (14) festgenommen Die Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Südhessen hat die Ermittlungen übernommen - dabei schließen die Beamten ein Verbrechen offenbar nicht aus. Der Sprecher betonte, dass aus "Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen" derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

