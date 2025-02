Leichenfund in Biblis: 81-Jähriger tot in Wohnung, Tötungsdelikt?

Nach dem Fund einer Männerleiche in Biblis rückten Spezialisten zur Spurensicherung an - der Verdacht eines Tötungsdelikts steht im Raum! © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der Tote wurde am gestrigen Montag gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der Lindenstraße aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

"Aufgrund der Gesamtumstände und der Auffinde-Situation kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden", ergänzte ein Sprecher.

Fotos zeigen, dass Spezialisten der Polizei zur Spurensicherung in Biblis anrückten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll die Todesursache des 81-Jährigen "im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Obduktion geklärt werden", hieß es weiter.