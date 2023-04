27.04.2023 12:25 Messerattacke in Brokstedt: Mordanklage gegen Ibrahim A. erhoben

Am 25. Januar starben zwei Menschen in einem Zug in Brokstedt durch Messerstiche. Jetzt wurde gegen den Täter Ibrahim A. Anklage wegen Mordes erhoben.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa