Frau drückt Kopf von Kind in Toilette und zwingt es, Wasser daraus zu trinken

Woodway (USA) - Im US-Bundesstaat Texas soll eine Frau einen kleinen Jungen in ein Badezimmer gezerrt haben. Dort habe die Täterin das Gesicht des Kindes in eine Toilette gedrückt und zwang es, das Wasser daraus zu trinken.

Claudia Velediaz-Bonifazi wurde von der Polizei verhaftet. Ihr wird Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. © WOODWAY PUBLIC SAFETY DEPARTMENT

Claudia Velediaz-Bonifazi wurde am Mittwoch verhaftet, nachdem der Junge, der sich in ihrer Obhut befand, Mitarbeitern der Schule, die er besucht, von dem Missbrauch erzählte, teilte die Polizei aus Woodway mit.

Der Minderjährige, dessen Name und Alter von der Behörde nicht bekannt gegeben wurden, sei schluchzend in die Schule gekommen und erzählte seinen Lehrern und Betreuern der Einrichtung unter Tränen, dass er "an den Haaren ins Badezimmer gezerrt und mit dem Kopf in die Toilette gezwungen wurde, wo ihm befohlen wurde, Toilettenwasser zu trinken", zitiert die New York Post aus einer Erklärung der Polizei.

Er sagte auch, dass Velediaz-Bonifazi ihm dabei Haare ausgerissen habe.

Die Polizei und der Kinderschutzdienst untersuchten den Vorfall. Wie sich inzwischen herausstellte, war der Schüler schon zuvor mehrere Male Opfer von Gewalt durch seine Peinigerin geworden.

Zu den Misshandlungen gehörten "Faustschläge, Schläge mit verschiedenen Gegenständen und die Weigerung über längere Zeiträume, dem Jungen Essen zu geben", erklärte die Polizei.