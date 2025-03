Mann zwingt Freundin jahrelang zu sexuellen Handlungen mit ihrem Hund

Graham Marshall (39) und Paige Reaney (33) wurden wegen Sodomie zu Haftstrafen verurteilt. © Screenshot/Facebook/@Yorkshire Predator Awareness

Graham Marshall (39) wurde am vergangenen Montag zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren Gefängnis und anschließend vier Jahren Bewährung verurteilt.



Wie People berichtete, bekannte sich der Engländer im Oktober des vorigen Jahres schuldig, seine Freundin Paige Reaney (33) zu sexuellen Handlungen mit ihrem Hund Charlie gezwungen zu haben, um seinen "perversen" Fantasien nachzugehen.

Die 33-Jährige wurde selbst zu neun Monaten Haft verurteilt, nachdem sie sich der Sodomie und Tierquälerei schuldig bekannt hatte. Der Richter gab zwar an, dass ein gewisses "Maß an Zwang" vorlag, sie dennoch eine Mitverantwortung dafür trage, was sie dem Mops angetan habe.

"Der Hund hat aufgrund des Missbrauchs durch zwei Menschen ein Stadium der erlernten Hilflosigkeit erreicht. [...] Er hat somit unnötig gelitten. Dem Hund wurde während dieser bestialischen Handlungen zudem vorsätzlich Schmerz zugefügt", so der Richter.