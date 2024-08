Per Handy kennengelernt: Elfjährige sexuell missbraucht! Mann (44) festgenommen

Ein elfjähriges Kind ist am Donnerstagmorgen offenbar von einem 44-Jährigen sexuell Missbraucht worden. © Katarzyna Białasiewicz/123RF

"Das Mädchen vertraute sich am Donnerstag ihrer Mutter an, diese erstattete noch am Nachmittag Anzeige", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg vom Montag.

Am Morgen des gleichen Tages sei es zu dem Übergriff gekommen, nachdem der Verdächtige ein Treffen mit dem Mädchen arrangiert haben soll.

Die bayerischen Beamten wurden sofort aktiv und ermittelten den Mann im Nachbarbundesland.

"Dieser soll nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen über einen Messengerdienst mehrere Wochen zuvor Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen und unter Angabe falscher Personalien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben", so der bisherige Kenntnisstand.

Am Morgen sei es zu den "sexuellen Handlungen" gekommen – am Abend klickten bei dem Verdächtigen bereits die Handschellen.