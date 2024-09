Franzose ließ seine Frau von 72 Männern vergewaltigen - Nächster Schock im Horror-Prozess!

Avignon (Frankreich) – Es ist das nächste düstere Kapitel in einem schockierenden Prozess, der weltweit für Schlagzeilen sorgt: Dominique Pelicot (71) soll seine durch Drogen bewusstlos gemachte Ehefrau (72) von dutzenden Männern vergewaltigt haben lassen . Nun wurde bekannt, dass er außerdem Nacktbilder seiner eigenen Tochter besaß!

Caroline Darian (M.) saß mit ihrem Bruder und ihrer Mutter Gisele Pelicot (72) in Avignon vor Gericht. © CHRISTOPHE SIMON/AFP

Es ist ein Fall, der fassungslos macht. Caroline Darian nahm am Dienstag im französischen Avignon neben ihrer Mutter Gisele und zwei Geschwistern im Gericht Platz. Doch auf die Worte, die sie an diesem Tage hören sollte, war sie offenbar nicht vorbereitet gewesen.

Der Vorsitzende Richter Roger Arata gab eine weitere grauenvolle Straftat von Pelicot preis: Der 71-Jährige soll unzählige Nackt-Aufnahmen seiner Tochter besessen haben. Auf seinem PC wurde ein Ordner mit dem Titel "Meine Tochter nackt" gefunden, wie die Daily Mail berichtete.

In ihrem Buch "Und ich habe aufgehört, dich Papa zu nennen" berichtete Caroline schon vor dem Prozess von den Gräueltaten ihres Vaters. Dort schrieb sie auch: "Ich bin überzeugt, dass ich unter Drogen gesetzt wurde, aber er wird es nie zugeben."

Nun bestätigte das Gericht ihre Befürchtungen. Der Franzose soll auch seine Tochter mithilfe von Drogen bewusstlos gemacht haben und, zu einer Zeit, in der die Familie noch in der Nähe von Paris lebte, nackt oder in den Kleidern ihrer Mutter fotografiert haben.

Als Caroline vor Gericht davon erfuhr, brach sie "unkontrolliert zitternd" zusammen, musste von ihrer Familie vor die Tür begleitet werden.