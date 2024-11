14.11.2024 06:00 17.579 Weil er in ihrem Wohnzimmer Pornos schaute? 14-Jähriger vergeht sich an Seniorin!

Ein 14-Jähriger brach in das Haus einer Oma ein, schaute sich auf ihrem iPad Pornos an und verging sich dann an ihr! Jetzt hat er die Tat gestanden.

Von Janina Rößler

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Marion County Sheriff's Office / 123rf/photoloader