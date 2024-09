Rentner beim Gassigehen von Jugendlichen angegriffen und getötet – nur 30 Sekunden von Zuhause entfernt!

England - Ein 80-jähriger Hundebesitzer soll in einem Park von einer Gruppe Jugendlicher zu Tode getreten worden sein, nachdem er sich zuvor anscheinend bei der Polizei über deren "asoziales Verhalten" beschwert hatte.

Bhim Sen Kohli (†80) starb nach einem Angriff durch eine Gruppe Jugendlicher. © Screenshot/Facebook/Leicestershire Police

Als Bhim Sen Kohli am vergangenen Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in Leicester (England) mit seinem Hund spazieren ging, wurde er von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen.

Der Rentner wurde in den Nacken und in den Rücken getreten und blieb schreiend vor Schmerzen liegen, berichtete seine Tochter The Sun.

Die Gruppe flüchtete, bevor die Rettungskräfte eintrafen, die Kohli ins Krankenhaus brachten, wo er schließlich verstarb.

Besonders traurig: Als er angegriffen wurde, war er fast zu Hause, seine Tochter sagte, er hätte nur noch 30 Sekunden gebraucht.

Die Polizei hatte inzwischen einen Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 Jahren sowie einen Jungen und zwei Mädchen im Alter von 12 Jahren wegen Mordverdachts festgenommen.