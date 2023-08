Babymord! Staatsanwalt fordert Höchststrafe für sadistische Krankenschwester

Lucy Letby (33) ermordete sieben Babys. © Montage: Polizei Cheshire, 123rf/edmond77

Staatsanwalt Nicholas Johnson forderte am Montag, die 33-Jährige zur Höchststrafe zu verurteilen. Eine "whole life order" genannte, tatsächlich lebenslange Haft sei gerechtfertigt: Es handele sich um mehrere, vorsätzliche Taten mit Elementen "sadistischen Verhaltens", sagte er. Es sei ein "sehr, sehr eindeutiger" Fall.



Letby verweigerte ihre Teilnahme an der Strafmaßverkündung und erschien nicht vor Gericht in Manchester.

Britische Gerichte haben keine Handhabe, die Anwesenheit von Straftätern zu erzwingen. Daher will die Regierung gesetzlich Verurteilte dazu zwingen, bei der Verlesung ihres Strafmaßes und von Aussagen der Angehörigen dabei zu sein. Premierminister Rishi Sunak (43) nannte Letbys Verhalten feige.

Letby war am Freitag wegen des Mords von sieben Babys und des versuchten Mords von sechs weiteren schuldig gesprochen worden. Es handelt sich um die schlimmste Kindermordserie in Großbritannien in der jüngeren Geschichte.