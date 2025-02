Blutige Familientragödie: Mutter (†32) schießt auf ihre Kinder! Auch vierte Tochter (†7) verstorben

Tranyelle Harshman schoss auf ihre eigenen vier Töchter - drei der Mädchen starben sofort! Auch das vierte Kind der US-Amerikanerin ist am Wochenende gestorben.

Von Elias Kroll

Byron (USA) - Tranyelle Harshman (†32) führte ein unauffälliges Familienleben, kaum jemand ahnte etwas von den Dämonen in ihrem Kopf. Am vergangenen Montag eröffnete sie plötzlich das Feuer auf ihre eigenen vier Töchter - drei der Mädchen starben noch am selben Tag! Nun der nächste Schock: Auch das vierte Kind der US-Amerikanerin ist am Wochenende gestorben.

Tranyelle Harshman (†32) brachte ihre vier Töchter und sich selbst um. © Montage: Facebook/Tranyelle Harshman Montagmittag (10. Februar) griff die Frau aus Byron (US-Bundesstaat Wyoming) zur Waffe, feuerte Schüsse auf ihre vier Töchter ab. Gegen 13.30 Uhr (Ortszeit) wählte sie den Notruf, schoss sich danach selbst in den Kopf. Sie verstarb noch am selben Tag im Krankenhaus. Mit Ehemann Cliff Harshman hatte sie die zwei kleinen Mädchen Brooke und Jordan (beide 2). Eine von ihnen starb an Ort und Stelle, die andere wenig später im Krankenhaus, wie Harshman gegenüber KTVQ erklärte. Auch mit Ex-Partner Quinn Blackmer hatte sie zwei Töchter: Brailey (9) starb ebenfalls noch am Tatort, ihre Schwester Olivia (7) wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Billings (Montana) geflogen. Für ihren Vater begannen Tage der Trauer und Hoffnung, dass ihm wenigstens eine Tochter bleiben würde. Doch am Wochenende kam er endgültig in der finsteren Realität an: Olivia starb am Samstag im Krankenhaus. "Ich weiß, dass das nicht das Update ist, auf das die Leute gehofft haben", schrieb Blackmer am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Facebook-Seite. Doch er müsse vom "tragischen Ableben" seiner zweiten Tochter berichten.

Tranyelle Harshman (†32) tötet sich und ihre vier Töchter: Spendenflut auf GoFundMe

Brailey (9) und Olivia (7) wurden von ihrer eigenen Mutter erschossen. © Montage: GoFundMe/Help Olivia Fight After Tragic Loss "Der einzige Frieden, den ich finde, ist zu wissen, dass meine Babys nicht voneinander getrennt sein müssen und sie auch bei ihren anderen Schwestern sein können." Er bedankte sich auch für die rege Anteilnahme - unter anderem auf der für ihn und seine Tochter eingerichteten Spendenseite. Auf GoFundMe waren innerhalb weniger Tage knapp 110.000 Dollar (ca. 105.000 Euro) zusammengekommen. Auch dort wurde Olivias Tod von ihrer Stiefmutter Katelynn Blackmer bestätigt. "Sie hat bis zur letzten Minute so hart gekämpft! Ihr Körper und ihr Gehirn hatten zu viel durchgemacht. Medikamente halfen, aber wir erreichten einen Punkt, an dem die medizinischen Möglichkeiten erschöpft waren", hieß es in einem Update. Die Hintergründe der Tat bleiben indes weiterhin unklar. Das Big Horn County Wyoming Sheriff's Office hat die Ermittlungen übernommen. Sheriff Ken Blackburn dankte in einer Mitteilung vor allem den "mutigen" Rettungskräften, die versucht hatten, die jungen Mädchen zu retten.