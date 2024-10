Bluttat bei Hochzeit: Bräutigam vor den Augen der Braut erschossen

Greensboro (USA/North Carolina) - Eine Hochzeit im US -Bundesstaat North Carolina endete in einer schrecklichen Tragödie. Der 37-jährige Bräutigam wurde vor den Augen der Braut totgeschossen. Hintergrund der Bluttat war offenbar ein Streit unter Autofahrern.

Kiara und Tyrek wurden für immer getrennt. Die beiden gaben sich nach zehn Jahren Beziehung das Jawort. Doch das Ehe-Glück währte nur kurz. © Montage: GoFundMe/Keisha Satterfield, fergregory

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden. Doch es wurde der schlimmste.

Am Sonntag gingen Tyrek Burton (37) und seine langjährige Partnerin Kiara in Greensboro (North Carolina) den Bund fürs Leben ein. Anschließend wurde zum Polterabend ins Barber Park Events Center geladen, wo das Brautpaar mit seinen Gästen ausgelassen feierte. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse, berichtet der Sender FOX8.

Am Abend verließ Tyrek den Veranstaltungsort, setzte sich ins Auto und fuhr in Begleitung einiger Gäste um den Block. Dann, so sagt es die Familie, tauchte plötzlich ein fremder Mann auf, verfolgte den leidenschaftlichen Autoschrauber bis zum Parkplatz der Veranstaltungshalle. Der aufgebrachte Mann wollte wissen, warum Tyrek ihm die Vorfahrt geschnitten habe.

Schnell schaukelte sich der Streit hoch, andere Gäste kamen dazu, auch die Braut wollte wissen, was los war. Dann hallten Schüsse über den Parkplatz. Der Familienvater wurde vor den Augen seiner Liebsten regelrecht hingerichtet.