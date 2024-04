Drei Tote! Grausiger Leichenfund in verlassenem Mietshaus

In anderen Berichten ist die Rede von zwei Leichen, die am Sonntag gefunden wurden, sowie zwei weiteren, die von der Polizei am Montag entdeckt wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch immer nicht genau bekannt, was in dem verfallenen Mietshaus, in dem auch Obdachlose leben sollen, passierte und warum die polnische Armee an der Aufklärung beteiligt ist. Derzeit würden die Ermittler auch den Keller und die Umgebung des Hauses überprüfen.

Darüber hinaus sollen Polizisten im Zusammenhang mit dem Fall bereits sechs Personen festgenommen haben.