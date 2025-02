Mädchen (†11) tot in Wald entdeckt: Obduktion enthüllt schreckliche Details

Evry/Épinay-sur-Orge - Nachdem Einsatzkräfte der französischen Polizei an diesem Wochenende eine tote Elfjährige in einem Wald bei Paris entdeckt haben, gab die Staatsanwaltschaft nun grausame Details zum Tod des Mädchens heraus.

Nach einer groß angelegten Suche hatten französische Ermittler die Leiche der Elfjährigen in einem Wald entdeckt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach Angaben der französischen Zeitung Le Parisien wurde der Leichnam des Kindes kurz nach seinem Auffinden obduziert - mit erschreckenden Ergebnissen.

So stellte die Gerichtsmedizin "eine sehr große Zahl" an Wunden fest, die der Schülerin an lebenswichtigen Stellen durch "einen scharfen Gegenstand" zugefügt wurden, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Evry in einer Pressemitteilung.

Hinweise auf sexuelle Gewalt gab es zunächst nicht, hieß es darüber hinaus.

Wie RTL am Sonntag unter Berufung auf eine "dem Sender vertraute Quelle" schrieb, soll das Mädchen vermutlich mit einem Messer attackiert worden sein. Gefunden wurde die Tatwaffe bislang aber nicht, berichtete Le Parisien.

Warum das Mädchen sterben musste, ist völlig unklar. Die Ermittlungen wegen Mordes an einer Minderjährigen laufen auf Hochtouren, erklärte Staatsanwalt Grégoire Dulin in Evry gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.