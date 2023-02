Frau stiftet Männer zum Raub an, die foltern ihren Ex-Mann zum Tode

Tameside (Großbritannien) - Nach dem grausamen Folter- Mord an einem 38-jährigen Engländer sind Urteile gegen die Anstifterin und zwei Täter gefallen. Doch der Dritte im Bunde ist offenbar immer noch auf freiem Fuß und wird von der Polizei gesucht.

Thomas Campbell starb im Alter von 38 Jahren – er wurde von drei Männern zu Tode gefoltert. © Greater Manchester Police

Es ist eine Tat, die an Grausamkeit kaum zu überbieten ist: Thomas Campbell wurde in seinem eigenen Haus in der englischen Grafschaft Greater Manchester zu Tode gefoltert. Seine eigene Ex-Frau Coleen (38) hat drei Männer dazu angestiftet.

Zwei von ihnen, Reece Steven (29) aus Middleton und Stephen Cleworth (38) aus Heywood, konnten geschnappt werden. Der jüngere wurde laut Greater Manchester Police wegen Mordes in Tateinheit mit Verschwörung zum Raub zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er muss voraussichtlich für mindestens 37 Jahre hinter Gitter.

Seinen Kompagnon erwarten zwölf Jahre, die Ex-Frau 13 Jahre Gefängnis. Sie soll die Männer dazu gebracht haben, Thomas am 2. Juli vergangenen Jahres in seinem eigenen Haus zu überfallen.

Laut Polizei öffnete er seinen Mördern arglos die Tür, wurde von ihnen überwältigt, mehrere Stunden gefoltert und zum Sterben zurückgelassen. Eine Autopsie habe ergeben, dass er mehr als 60 verschiedene Verletzungen erlitten habe.

Einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun zufolge haben sie ihn unter anderem geschlagen, mit Messern traktiert und ihm kochendes Wasser über seine Kehrseite geschüttet. Blutspritzer im Haus zeugten demnach von der unglaublichen Brutalität dieser Tat.

Danach sollen sie Bargeld und Drogen an sich genommen haben. Thomas Campbell soll selbst in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein. Er wurde erst am nächsten Tag von einem Nachbarn gefunden.