Lehrerin auf A9 getötet: Polizei nimmt mutmaßliche Mörder fest

Potsdam - Dieser Fall hat Polizei und Staatsanwaltschaft Rätsel aufgegeben: Am 10. Mai 2023 ist eine Frau auf der A9 tot in ihrem Wagen aufgefunden worden . Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Am 10. Mai hatte die Polizei eine 40-Jährige tot in einem Hyundai auf dem Seitenstreifen der A9 aufgefunden. © Julian Stähle

Wie ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, konnten die Ermittler zwei Verdächtige identifizieren, die am Dienstag und Mittwoch vorläufig festgenommen wurden. Zurzeit werde geprüft, ob die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft kommen.

Wie die "B.Z." berichtete, handle es sich bei den Tatverdächtigen um den Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Kindes der getöteten Lehrerin und möglicherweise um einen Auftragskiller.

Zur Identität der Festgenommenen machte die Staatsanwaltschaft jedoch keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Der Festnahme ging eine groß angelegte Fahndung voraus, bei der unter anderem im Bereich des Tatorts Verkehrskontrollen auf der A9 durchgeführt wurden.

Zudem wurde ein Fahndungsplakat veröffentlicht und sogar eine Belohnung von bis zu 5000 Euro für Hinweise auf die potenziellen Täter ausgesetzt.