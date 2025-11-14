Mann tödlich verletzt: Tatverdächtiger festgenommen

Bad Kleinen - In Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein Mann einen weiteren angegriffen und tödlich verletzt.

In Bad Kleinen hat ein Mann einen weiteren angegriffen und tödlich verletzt.

"Es gibt einen männlichen Tatverdächtigen, der auch vorläufig festgenommen worden ist", sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Dabei handle es sich um einen 37-jährigen Deutschen.

Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Identität des Opfers zunächst noch unklar. "Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden."

Der Angriff ereignete sich demnach bei einem Schnell-Imbiss. Die Hintergründe seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es bestehe keine Gefährdung für andere, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Aussage eines dpa-Videoreporters waren auch am späten Donnerstagabend noch viele Polizeibeamte vor Ort. Demnach war vor einem Döner-Imbiss ein Zelt aufgebaut. Beamte in weißen Schutzanzügen waren zu sehen.

Die benachbarte Hauptverkehrsstraße war abgesperrt. Auch Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz und leuchteten den angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes aus.