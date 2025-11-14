Nach Festnahme im Fall Fabian (†8): Anwalt will belastende Indizien überprüfen

Güstrow - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow hat sich nun der Rechtsanwalt der festgenommenen Verdächtigen erneut zu Wort gemeldet.

Am 6. November wurde die Verdächtige festgenommen. © NEWS5 / Sebastian Peters

Im Gespräch mit NDR warnte Pflichtverteidiger Andreas Ohm, aus dem dringenden Tatverdacht automatisch eine Schuld abzuleiten.

Der Haftbefehl stütze sich nach seinen Angaben auf Indizien, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft belastend seien.

"Ich muss jetzt anhand der Akten prüfen, wie werthaltig diese Indizien sind", so Ohm.

"Ich hatte aufgrund anderer Dinge inhaltlich noch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen und werde mir die Akten in den nächsten Tagen anschauen." Anschließend wolle er das weitere Vorgehen mit seiner Mandantin besprechen.

Die Tatverdächtige sitzt seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, den kleinen Fabian am 10. Oktober getötet zu haben.