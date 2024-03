Nach Mord an Mutter und Oma in Hockenheim: Was wird jetzt aus Baby Mia?

Die Kindes-Mutter Rita R. sowie Maryna S. sollen in ihrer Heimat bestattet werden. Nach Ostern werde die Tante die Urnen ihrer Familienmitglieder zurück in die Ukraine bringen.

Bevor die Kleine zu ihrer Familie in die Ukraine ziehen kann, werde es noch einige Zeit dauern. Auch die Sicherheitslage am Wohnort spiele dabei eine Rolle.

Die Tante des Kindes reiste mittlerweile aus der Ukraine an, wie die Bild erfuhr. Diese habe ihre Nichte zum ersten Mal gesehen. In Deutschland lasse sie sich vom Opfer-Anwalt Thomas Franz vertreten.

Am 7. März wurde die tote Rita R., die als ukrainischer Flüchtling nach Deutschland kam, nahe dem Rheinufer in Hockenheim aufgefunden. Ihre damals fünf Wochen alte Tochter wurde einige Tage später bei einem Paar (43, 44) gefunden. Dieses sitzt nun in Untersuchungshaft.



Dem Paar wird auch der Mord an der Großmutter des Kindes vorgeworfen. Die 51-Jährige wurde am 21. März tot in einem See bei Bad Schönborn entdeckt.