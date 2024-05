Nach "natürlichem Tod" ihrer Mutter: Frau überführt Serienmörder

USA - Als Shannon Dion ihre Mutter Doris Gleason (†92) im Oktober 2016 leblos in ihrer Wohnung fand, war sie am Boden zerstört. Doch sie ahnte nicht, dass sie anschließend einen Serienmörder überführen würde.

Weil ihre Halskette fehlte, untersuchte eine Frau auf eigene Faust den Tod ihrer Mutter. (Symbolbild) © 123rf/mshmeljov

Die Polizei führte eine kurze Untersuchung durch und beschloss, dass Doris eines natürlichen Todes gestorben war, wahrscheinlich an einem Herzinfarkt.

Als Shannon jedoch bemerkte, dass die Halskette ihrer Mutter fehlte, wurde sie sofort misstrauisch. Dies berichtet The Sun aktuell über die neusten Erkenntnisse.

Die Kette mit einem goldenen Schutzengel als Anhänger hatte einen großen sentimentalen Wert für die Familie, da sie von Shannons verstorbener Schwester Nancy als Dank für ihre Unterstützung nach einer traumatischen Entführung und Vergewaltigung geschenkt worden war. Später bemerkte sie, dass weitere Wertgegenstände fehlten und meldete den Vorfall der Polizei. Die weiteren Untersuchungen ergaben jedoch keine Hinweise auf ein Kampfgeschehen.

Nachdem Shannon davon erfahren hatte, nahm sie die Ermittlungen selbst in die Hand. Als sie kurz darauf von einer Freundin von einem ähnlichen Fall in derselben Wohnanlage erfuhr, forderte sie sofort die Polizeiakte des Gebäudes an.