Paar wegen Mordes angeklagt: 16-Jährige nach Dating-App-Treffen zerstückelt

Das erste Treffen verlief ohne Probleme, die Behörden gehen sogar davon aus, dass die 16-Jährige eine Zeit lang bei dem Paar wohnte, bevor ihre Großmutter sie am 24. Februar als vermisst gemeldet hatte.

Laut den Behörden haben sich die Jugendliche und das Paar über eine Dating-App kennengelernt. Während sie im Kontakt standen, soll der 35-Jährige das Mädchen überredet haben, sich am 14. Februar erstmals zu treffen.

Denn wie People berichtete, töteten die beiden die 16-jährige Miranda Corsette und entsorgten ihre Überreste in einem Müllcontainer im US-Bundesstaat Florida.

Die 16-jährige Miranda Corsette wurde brutal ermordet. © Screenshot/Facebook/St. Petersburg Police Department

Weiterhin wurde gesagt, dass Miranda den örtlichen Behörden bekannt war, da sie "öfter ausreißt und eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen sowie Drogenmissbrauch hat".

Die Ermittlungen ergaben, dass sich Gress und Brandes mit der Teenagerin gestritten hatten, da Schmuck vermisst wurde.

"Vom 20. bis zum 24. wurde sie [Anm. d. Red.: Miranda] geschlagen und gefoltert, weil sie ein Schmuckstück nicht finden konnten", so die Polizei.

In dieser Zeit tötete der 35-Jährige Miranda. Ihre Leiche packte er daraufhin in ein Auto, fuhr sie zu einem Haus und begann, ihren Körper zu zerstückeln. Dort entsorgte er die Leichenteile in einem Müllcontainer.

Der 35-Jährige wurde am 5. März festgenommen, Brandes stellte sich am gestrigen Samstag den Behörden. Dem Paar wird Mord ersten Grades vorgeworfen, Gress wird zusätzlich wegen Entführung angeklagt.