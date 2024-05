Polizei jagt Mutter-Mörder: Vorsicht, wenn Ihr diesen Mann seht!

Derin Osman floh nach dem Gewaltverbrechen an seiner Mutter. Jetzt wird er von der Polizei gesucht. © Montage: dpa/Jan Woitas, Polizeidirektion Flensburg

Bereits am Dienstag wurde in Husum eine 39 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung aufgefunden, bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte, wie die Polizei erst am heutigen Freitag mitteilte. Was genau vorgefallen ist, wird im Moment noch ermittelt.

Feststeht nur, dass ihre Angehörigen gegen 17.30 Uhr den Notruf alarmierten, als sie die tote Frau entdeckten. "Aufgrund des Verletzungsbildes und der Auffindesituation ist von einem Tötungsdelikt auszugehen", erklärte die Polizei dazu.

Sofort wurde eine Mordkommission eingerichtet, die jetzt nach dem 18 Jahre alten Sohn der Frau fahndet. Die Ermittler gehen von einem Mord aus. Danach floh der junge Mann.

"Der in Deutschland geborene Tatverdächtige lebte jahrelang im Irak und ist erst vor einigen Wochen wieder in den Haushalt der 39-Jährigen gezogen", so die Polizei. "Seit der Tat ist er nunmehr untergetaucht."

Gegen Derin Osman, so der Name des 18-Jährigen, liegt bereits ein Haftbefehl vor. Aus diesem Grund suchen die Beamten jetzt mit der Hilfe der Bevölkerung nach ihm.