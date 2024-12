Grausames Verbrechen in U-Bahn: Mann zündet Frau an und sieht zu, wie sie verbrennt!

New York (USA) - Am gestrigen Sonntagmorgen spielten sich schreckliche Szenen in einer U-Bahn der Linie F im New Yorker Stadtteil Brooklyn ab: Ein Mann zündete eine schlafende Frau an und sah zu, wie sie verbrannte. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der Verdächtige war sogar noch am Tatort, wie man bei Sichtung von Bodycam-Aufnahmen später feststellte. Er saß auf einer Bank direkt am Bahnsteig außerhalb des Waggons.

Der Täter soll die Kleidung des Opfers mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt haben, wie " CNN " berichtete.

Acht Stunden nach der schrecklichen Tat gelang es der New Yorker Polizei, den Verdächtigen festzunehmen. (Symbolbild) © 123RF/zhukovsky

Etwa acht Stunden nach der schrecklichen Tat konnte der Verdächtige verhaftet werden. Dabei waren die Aufnahmen der Tat das Entscheidende.

Die Polizei veröffentlichte eines der Überwachungsvideos und wurde von drei Schülern kontaktiert, die den Tatverdächtigen in einer Bahn in der Innenstadt erkannt hatten. Bei seiner Verhaftung hatte er ein Feuerzeug in der Tasche.

Seit Sonntagabend wird der mutmaßliche Mörder auf einem Polizeirevier in Brooklyn verhört. Die Identität der Verstorbenen konnte bislang nicht festgestellt werden.

"Diese Art von verwerflichem Verhalten hat in unseren U-Bahnen keinen Platz, und wir sind entschlossen, hart daran zu arbeiten, dass allen Opfern von Gewaltverbrechen schnell Gerechtigkeit widerfährt", teilte New Yorks Bürgermeister Eric Adams in einem Statement auf der Plattform X mit.