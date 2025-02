17.02.2025 06:30 Streit um Kinoplätze eskaliert: Teenager erschießt 52-Jährigen, Richter zeigt keine Gnade

Beide wollten nur einen Jennifer-Lawrence-Film sehen, doch dann eskalierte in einem Kino in Albuquerque ein Streit um Sitzplätze, der tödlich endete.

Von Elias Kroll

Albuquerque (USA) - Eigentlich wollten beide nur einen Jennifer-Lawrence-Film sehen, doch dann eskalierte in einem Kino im US-Bundesstaat New Mexico ein Streit um die Sitzplätze: Enrique Padilla (21) eröffnete schließlich sogar das Feuer auf einen anderen Kinogänger - und tötete ihn! Nun wurde er verurteilt. Der junge US-Amerikaner wandert für Jahrzehnte ins Gefängnis. In einem Kino in Albuquerque eskalierte ein Streit um Sitzplätze. (Symbolfoto) © dpa | Fabian Sommer Es war ein Junitag im Jahr 2023, als Enrique Padilla und Michael Tenorio (†52) sich dazu entschlossen, abends mit ihren Partnerinnen den Film "No Hard Feelings" im "Century Rio 24 Theater" in Albuquerque zu sehen. Laut dem Albuquerque Journal erwarben Tenorio und seine Frau Plätze, die nicht direkt nebeneinander lagen. Sie baten zwei andere Personen, zu rutschen, damit sie zusammensitzen könnten. Doch als Padilla und sein Date im Saal eintrafen, begann der Streit um die Plätze. Die Situation eskalierte, als Padilla das Kino verlassen wollte, da er sich neben Tenorio, neben dem er zwischenzeitlich Platz genommen hatte, unwohl gefühlt hatte. Mord Er erschoss vier Menschen! Ex-Soldat legt Geständnis ab: "Gefühlt, als wäre ich im Einsatz" Inmitten der Auseinandersetzung schoss er dem 52-Jährigen in Brust, Bauch und Bein - Tenorio starb noch im Kinosaal. Padilla versuchte laut Staatsanwalt Sam Bregman danach sogar, die Tatwaffe zu verstecken und sich selbst als Opfer darzustellen. Am vergangenen Mittwoch wurde er schließlich dennoch von einem Gericht wegen "Mordes zweiten Grades" und der zweifachen Manipulation von Beweismitteln verurteilt. Enrique Padilla wurde wegen "Mordes zweiten Grades" für schuldig befunden Kino-Mörder wird zu 20 Jahren Haft verurteilt "Enrique erholte sich noch immer von einer Schießerei im Januar, hatte eine eingeschränkte Beweglichkeit im linken Arm und war aufgrund seiner schweren Verletzungen immer noch sehr geschwächt", versuchte seine Anwältin noch Gnade zu ersuchen. "Obwohl er die dumme Entscheidung traf, Popcorn auf die Tenorios zu werfen, als er wegging, hätte er nie damit gerechnet, dass er deswegen gewalttätig angegriffen werden würde." Doch Richter Joseph Montaño ließ sich davon nicht beeindrucken - und verurteilte den 21-Jährigen zu einer Haftstrafe von 20 Jahren! Staatsanwalt Bregman erklärte in seinem Statement: "Tenorio war ein geliebter Ehemann, Vater und Armeeveteran. Seine Familie und Padillas Familie füllten den Gerichtssaal während der heutigen Urteilsverkündung. Padilla war zum Zeitpunkt der Schießerei ein Teenager."

Titelfoto: Montage: dpa | Fabian Sommer, Office of the Second Judicial District Attorney