Tod von Leon (†6): Vater erhält Freispruch!

Am Donnerstag wurde Leons Vater vor Gericht freigesprochen.

Die Geschworenen am Landgericht Innsbruck sahen es als nicht erwiesen an, dass der 39-Jährige sein geistig beeinträchtigtes Kind in einen Fluss gestoßen hat.

Leon war im Sommer 2022 bei einem Spaziergang mit seinem Vater in St. Johann in Tirol im Hochwasser eines Flusses ertrunken.

Der aus Deutschland stammende Angeklagte hatte stets seine Unschuld betont.

Er hatte behauptet, dass er von einem Räuber überfallen und bewusstlos geschlagen worden sei. Daraufhin sei sein Sohn aus dem Kinderwagen gestiegen und in den Fluss gefallen.

Bei ihren Ermittlungen stießen die Fahnder aber auf Widersprüche. Sechs Monate nach dem Vorfall wurde der Vater unter Mordverdacht festgenommen.