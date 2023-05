09.05.2023 07:51 Tötungsdelikt in Offenbach: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In Offenbach am Main (Stadtteil Lauterborn) kam es am Montagabend zu einem Tötungsdelikt, eine tatverdächtige Person und wurde von der Polizei festgenommen.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Ein Mensch ist tot, eine weitere Person offenbar dringend tatverdächtig: Im südosthessischen Offenbach am Main bei Frankfurt kam es am gestrigen Montanabend zu einem Tötungsdelikt - damit ist entweder Totschlag oder Mord gemeint. In Offenbach-Lauterborn kam es am Montagabend zu einem Tötungsdelikt: Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. © 5VISION.NEWS Dies berichtete Hessenschau.de unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Demnach ereignete sich das Verbrechen in einem Wohnhochhaus im Offenbacher Stadtteil Lauterborn. TAG24 liegen Fotos vom Tatort vor. Aus diesen geht hervor, dass neben der Polizei auch mindestens ein Rettungswagen mit Sanitätern im Einsatz war. Mord Junge Frau (†29) tot in der Wüste aufgefunden: Familie trauert um Lauren Die Bilder zeigen ferner, dass noch am Montagabend Spezialisten der Polizei mit der Spurensicherung am Tatort befasst waren. Nähere Hintergründe zu dem Tötungsdelikt in Offenbach liegen aktuell nicht vor.

Noch am Montagabend sicherten Spezialisten der Polizei Spuren am Tatort, einem Wohnhochhaus in Offenbach-Lauterborn. © 5VISION.NEWS TAG24 wird weiter berichten.

Titelfoto: 5VISION.NEWS