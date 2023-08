Schreckliche Szenen auf Kirmes: Junger Mann stirbt nach Messerattacke

Wittlich - Ein 28-jähriger Mann ist tot! Auf der bekannten Säubrennerkirmes im rheinland-pfälzischen Wittlich kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einer verhängnisvollen Bluttat - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts, womit entweder Mord oder Totschlag gemeint ist.

Der Rettungsdienst konnte nicht mehr helfen: In der Nacht zu Samstag kam es in Wittlich im Bereich der Säubrennerkirmes zu einer tödlichen Attacke gegen einen 28-jährigen Mann. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Gegen 2.40 Uhr in der Nacht sei die Polizei "über eine Auseinandersetzung in der Trierer Straße im Festbereich der Säubrennerkirmes" informiert worden, berichtete ein Sprecher am Samstagmorgen.

Bei diesem Kampf erlitt ein 28-Jähriger eine heftige Stichwunde. Alle Hilfe kam für den jungen Mann zu spät, er starb infolge der Verletzung.

Erste Ermittlungen der Beamten noch in der Nacht ergaben, dass sich kurz nach der Bluttat eine vierköpfige Personengruppe - bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern - vom Festgelände entfernte. Das Alter der vier Unbekannten werde auf Mitte bis Ende zwanzig geschätzt.

"Einer der Männer habe eine blutende Verletzung im Bereich des Gesichts gehabt, womöglich an der Stirn, einer der Männer habe eine Basecap getragen", gab der Polizeisprecher die Angaben von Zeugen wieder.

Genauere Hintergründe zu dem tödlichen Kampf auf der Säubrennerkirmes in Wittlich sind noch unklar. Auch über die Tatwaffe oder Details zu der Verletzung des getöteten 28-Jährigen teilte die Polizei zunächst nichts mit.