Vier Frauen in unmittelbarer Nähe brutal ermordet: Gibt es eine Verbindung?

Lampertheim/Worms/Mannheim - Vier Frauen sterben binnen vier Monaten durch Fremdverschulden in und um Hessen. Was per se schon schrecklich genug erscheint, wird in diesen Fällen um die unmittelbare Nähe der Tat- und Fundorte ihrer Leichen ergänzt. Doch gibt es wirklich Zusammenhänge zwischen den Tötungsdelikten?