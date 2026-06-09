Nach Hafturteil in Russland: Revisionsprozess gegen Jacques Tilly startet

Düsseldorf/Moskau - Im April war der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly (62) in Moskau in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden - an diesem Dienstag soll der Revisionsprozess beginnen.

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly (62) steht erneut im Fokus der russischen Justiz. © Oliver Berg/dpa

Vor dem Berufungsgericht des Moskauer Stadtgerichts ist die Verhandlung für den Morgen angesetzt. Unklar ist aber, was genau Gegenstand des Prozesses ist.

Ob die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung die Revision beantragt habe, wisse er nicht, sagte Tilly vorab der Deutschen Presse-Agentur.

Die Pflichtverteidigerin hatte Freispruch beantragt, während die Staatsanwaltschaft weitgehend durchkam mit ihrem Strafantrag. Beobachtet wird der Prozess von Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in Moskau.

Ein Gericht in Moskau hatte im April geurteilt, dass Tilly sich mit seinen Darstellungen im Düsseldorfer Rosenmontagszug der Verletzung religiöser Gefühle und der Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte schuldig gemacht habe.