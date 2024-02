Nach tödlichen Schüssen an Offenburger Schule: 15-Jähriger wird wegen Mordes angeklagt!

Der Vorfall im November sorgte für ein Großaufgebot an Polizeikräften. © Christina Häußler/Einsatz-Report24/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, lautet die Anklage auf Mord in Tateinheit mit versuchtem Mord in mehreren Fällen. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei demnach erfüllt.

Der Tatverdächtige soll sich am 9. November in seine Schule in Offenburg begeben und auf einen Mitschüler (†15) geschossen haben.

Dieser erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Neben einer geladenen Pistole soll er zudem weitere 41 Schuss Munition sowie einen selbst gebauten Brandsatz dabeigehabt haben.

Die Tatwaffe hatte der Neuntklässler aus dem Elternhaus entwendet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verstößen gegen das Waffengesetz gegen die Eltern des Jugendlichen laufen.