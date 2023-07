Polizei will Nachbarschaftsstreit schlichten und stößt auf Waffen-Arsenal

Wuppertal - In Wuppertal hat die Polizei in der Wohnung eines 37-Jährigen ein regelrechtes Waffenarsenal entdeckt.

Die Polizei stellte alle Waffen sicher und leitete Ermittlungen ein. © Tim Oelbermann

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag schilderte, waren die Beamten am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr zunächst wegen eines Nachbarschaftsstreits in die Straße Am Sonnenbrunnen in Wuppertal-Sonnborn ausgerückt.

Demnach waren zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen in eine Auseinandersetzung geraten, die die anwesenden Polizisten schlichten wollten.

Dabei stießen sie in der Wohnung eines 37-jährigen Beteiligten allerdings auf allerhand Waffen, die der Mann in seinen Räumlichkeiten gelagert hatte - darunter dutzende Gewehre, Pistolen und eine Armbrust, wie Fotos zeigen, die TAG24 vorliegen. Das gesamte Arsenal wurde sichergestellt.