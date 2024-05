10.000 Euro Schaden! Unbekannte zerstören Glasscheiben an Wartehäuschen

Weischlitz - Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einem Vandalismus-Vorfall in Weischlitz ( Vogtland ).

Am Bahnhof Gutenfürst wurde eine Haltestelle beschädigt. © Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal mitteilte, haben Unbekannte am Bahnhof Gutenfürst an der Strecke Leipzig - Hof an einem Fahrgastunterstand alle Glasscheiben zerstört.

Durch die Zerstörung entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

"Ein Tatzeitraum ist nicht bekannt, angezeigt wurde die Sachbeschädigung am gestrigen Donnerstag durch einen Bahnmitarbeiter", heißt es weiter.

Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können.