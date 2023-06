17-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Ferrari: Eine Person schwer verletzt

Hilders - Am Sonntag kam es in der osthessischen Gemeinde Hilders-Dietges (Landkreis Fulda) zu einem heftigen Verkehrsunfall . Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Im osthessischen Hilders-Dietgers ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Ferrari. (Symbolfoto) © 123RF/massimocampanari

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen einem Leichtkraftrad sowie einem Ferrari gegen 15.12 Uhr am Sonntagnachmittag.



Ersten Ermittlungen zufolge sei der 17 Jahre alte Fahrer einer Yamaha in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn abgekommen und so in den Gegenverkehr gelangt.

Ein entgegenkommender 27-jähriger Ferrari-Fahrer konnte im letzten Moment gerade noch nach rechts ausweichen, um so einen Frontalcrash zu vermeiden.

Trotz der schnellen Reaktion kam es allerdings zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Ferrari-Lenker geriet in der Folge zunächst auf den Randstreifen neben der Fahrbahn, driftete dann weiter nach rechts ab und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen.

Der 17-jährige Motorradfahrer stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und musste daraufhin schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.