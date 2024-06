21-Jährige im Wäschekeller bedrängt: Polizei sucht Zeugen

Südvorstadt - In Dresden wurde Anfang Juni eine junge Frau (21) von einem Unbekannten bedrängt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Am 5. Juni ereignete sich der Vorfall nachmittags in einem Haus an der Fritz-Löffler Straße, wie die Polizei berichtete.

Als die 21-Jährige sich im Wäschekeller des Gebäudes befand, näherte sich ihr der unbekannte Mann. Zunächst begann er ein Gespräch mit ihr, dann küsste er sie unvermittelt.

Die Frau wollte daraufhin den Raum verlassen, doch der Mann hielt sie fest. Sie konnte sich allerdings befreien und entkam.

Als die Frau kurze Zeit später mit Anwohnern des Hauses in den Keller zurückkehrte, war der Täter verschwunden.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und sucht nach Zeugen.