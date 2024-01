22.000 Euro: Diebe stehlen Laptops aus Hallenser Grundschule

Halle (Saale) - Die MDR-Sendung " Kripo Live " berichtete am gestrigen Sonntag von einem Einbruch in Halle. Am Wochenende vom 8. bis zum 10. Juli brachen Diebe in die Grundschule Südstadt ein und stahlen 30 Laptops im Wert von je 700 Euro.

Aufbewahrt wurden die Laptops im Raum des Hausmeisters, wo sie zum Teil offen herumstanden oder in einem Stahlschrank gesichert waren.

Im Zuge des Digitalpakts hatte die Grundschule in der Rigaer Straße die Geräte erhalten, die nun zum Lernen fehlen. Besonders bei den Kindern, deren Eltern sich kein eigenes Gerät leisten können, sorgt das für Enttäuschung.

Die MDR-Sendung "Kripo Live" berichtete am gestrigen Sonntag über den Fall aus Halle. © © MDR/Andreas Lander

Allein in Mitteldeutschland entstehe laut "Kripo Live" jährlich ein Millionen-Schaden durch Einbrüche in Schulen.

So habe es im vergangenen Jahr mehr als 200 Fälle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegeben.

"Wir konnten in diesem Jahr einen Anstieg bei den Schadenssummen feststellen bei Einbrüchen in Schulen", so Michael Klocke vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt.

Das hänge besonders mit der Digitalisierungsoffensive zusammen.

"Das heißt, in Schulen wurde enorm in Hardware und Software investiert. Und das ist natürlich ein besonders interessantes Beute-Gut für Straftäter", so Klocke.

Die Polizei Halle sucht nun nach Zeugen, die sie bei den Ermittlungen unterstützen können. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder den Geschehnissen am besagten Wochenende machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0345/224 20 00 zu melden.

Den "Kripo Live"-Bericht über Halle findet Ihr in der ARD-Mediathek.