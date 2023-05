24-Jähriger erschossen: Waren es zwei Teenager?

Lüdenscheid - In einer Fußgänger-Unterführung hat es am Montagnachmittag tödliche Schüsse auf einen 24-Jährigen gegeben. Der junge Mann erlag am Abend seinen schweren Verletzungen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten am Montagnachmittag den Tatort nahe der Lüdenscheider Innenstadt. © Markus Klümper/DPA

In einer gemeinsamen Stellungnahme gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend bekannt, dass Zeugen gegen 16.53 Uhr in der Unterführung an der Sauerfelder Straße eine schwerverletzte Person gefunden hatten.

Umgehend leiteten die Beamten eine Nahbereichsfahndung ein - mit Erfolg! Ein 18-Jähriger sowie ein 15-Jähriger konnten wenig später in der Nähe des Tatorts gefunden und festgenommen werden.

Dem Duo wird vorgeworfen ihr Opfer erschossen zu haben. Eine Tatwaffe wurde bis zum frühen Abend nicht gefunden. Der 24-Jährige hingegen verstarb in einem örtlichen Krankenhaus.

Auch die Hintergründe zur Tat sind unklar. Ermittlungen sollen nun klären, in welchem Zusammenhang die drei Männer standen.