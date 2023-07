37-Jähriger mit Machete attackiert: Tatverdächtiger (29) in Haft

Biberach - In der Nacht auf Samstag entdeckte eine zufällig umherfahrende Polizeistreife einen blutüberströmten Mann (37) in Biberach.

Die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei Biberach ermitteln im Fall. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Zuvor soll es in der Biberacher Innenstadt zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Am Zeppelinring hatten sich gegen 0.30 Uhr mehrere Menschen versammelt.

Laut aktueller Polizeiangaben von Montag soll der 37-Jährige von einem 29 Jahre alten Mann mit einer Machete angegriffen worden sein. Das Opfer wurde an den Händen sowie am Kopf verletzt. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus.



Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 07351/4470 melden.