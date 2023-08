37-Jähriger informiert Polizei über tote Frau: Hat er sie ermordet?

Malchow - In Malchow ( Mecklenburg-Vorpommern ) soll ein 37-Jähriger eine Frau (†41) getötet und nach der Tat selbst die Polizei alarmiert haben.

Die Polizei wurde von dem Tatverdächtigen (37) über die Tötung informiert. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, war die 41-jährige Slowakin am Montagabend in einer Wohnung gestorben.

Die eingetroffenen Beamten stellten im Rahmen der polizeilichen Leichenschau äußere Gewalteinwirkung fest.

Um die Todesursache zu klären, soll noch am Dienstag eine Obduktion erfolgen.

Der 37-jährige polnische Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann bestehe dringender Tatverdacht.

Zu den Hintergründen der Tötung ist noch nichts bekannt. Auch in welchem Verhältnis das Opfer und der Mann zueinander standen, wird derzeit untersucht.