38-Jähriger mutmaßlich von Arbeitskollegen getötet: Ein Täter noch auf der Flucht

Göttingen/Dransfeld - In der Feldmark bei Dransfeld ( Landkreis Göttingen ) wurde ein Toter aufgefunden.

Die Polizei Göttingen hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen von Mittwoch war der 38-Jährige am Dienstag, dem 30. Mai, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Die Göttinger MOKO geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass das Opfer in der Nacht zum Pfingstsonntag auf einem Betriebsgelände im Stadtgebiet von Göttingen gewaltsam zu Tode kam.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden durch den Arbeitgeber des Getöteten in Gang gesetzt. Dieser hatte das Opfer am Dienstagmorgen bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war.

Bei Suchmaßnahmen entdeckten die Beamten dann den leblosen Körper des Mannes in der Feldmark bei Dransfeld.