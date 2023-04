25.04.2023 12:10 Alarm am Hauptbahnhof in Mainz: Polizei nimmt Frau nach Bluttat in Arztpraxis fest

Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof von Mainz am Dienstagmorgen: Eine 30-jährige Frau aus Hessen wurde wegen einer Attacke in einer Arztpraxis festgenommen.

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein Polizei-Einsatz am Mainzer Hauptbahnhof sorgte für großes Aufsehen: Zahlreiche Beamte waren ausgerückt und nahmen eine 30-jährige Frau aus Hessen fest. Zuvor war es am heutigen Dienstagmorgen in einer Arztpraxis zu einer blutigen Attacke gekommen. Polizeikräfte rückten am heutigen Dienstagmorgen zum Mainzer Hauptbahnhof aus und nahmen eine Frau aus Hessen fest. Hintergrund war eine vorangegangene Attacke in einer Arztpraxis. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa Der Alarm wurde gegen 8 Uhr über den Notruf ausgelöst, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte. Den Beamten wurde "eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einer Arztpraxis" gemeldet, wie ein Sprecher erklärte. Wenigstens eine Frau sollte dabei verletzt worden sein, eine zweite Frau sei aus der Praxis geflohen. Kräfte der Mainzer Polizei und der Bundespolizei fahndeten daraufhin auf dem Gelände des Bahnhofs nach der flüchtigen Frau - und sie hatten Erfolg. Schon nach kurzer Zeit konnte die Verdächtige - eine 30-Jährige aus Hessen - auf einem Bahnsteig ausfindig gemacht und festgenommen werden. Polizeimeldungen Per Haftbefehl gesuchter Mann blockiert dreist den Parkplatz der Bundespolizei Die Hintergründe der Attacke in der Arztpraxis sind noch völlig unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, dass eine 50-jährige Frau aus der Region Rheinhessen dabei Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. "Zur Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor", ergänzte ein Polizeisprecher. Ebenso ist bislang unklar, ob bei dem Angriff eine Waffe verwendet wurde und wenn ja, von welcher Beschaffenheit diese war. Die Ermittlungen der Polizei zu dem rätselhaften Vorfall dauern an. Die Kriminalpolizei und die Polizeiinspektion Mainz 2 seien damit gemeinsam befasst, hieß es noch.

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa