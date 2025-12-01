15.338
Antiquität im Kofferraum wird für Schweizer Rentner bei Zollkontrolle teuer
Konstanz - Ein seltener Fund gelang Zöllnern am Grenzübergang in Konstanz: Im Kofferraum eines Schweizers (73) kam eine kostbare Antiquität zum Vorschein.
Die Uhr aus dem 18. Jahrhundert entdeckte der Zoll bei einer Routinekontrolle in der vergangenen Woche. Der Rentner hatte die Antiquität allerdings nicht angemeldet.
Das barocke Stück hat einen Wert von rund 5000 Euro, wie der Zoll am Freitag mitteilte.
Der kooperative Senior bezahlte die Einfuhrabgaben von 1000 Euro, um seine Tischuhr, die aus Privatbesitz stammen soll, mitzunehmen.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Zoll in Karlsruhe hat den Fall übernommen.
Titelfoto: Hauptzollamt Singen